Juve, contro il Genoa c'è il ballottaggio tra Dybala e Morata per il ruolo di titolare

Dopo la grande performance di ieri sera nel recupero contro il Napoli, ora Dybala punta alla maglia da titolare con la Juve: il ballottaggio con Morata è ufficialmente aperto, e Pirlo avrà ancora qualche giorno per poter pensare al partner giusto per il bomber Cristiano Ronaldo. Bonucci e Bernardeschi restano in isolamento a causa del Covid, ma c'è Demiral che potrebbe concedere un turno di riposo a Chiellini al fianco di De Ligt. A centrocampo sono tutti a disposizione: l'unico ad essere sicuro del posto è Chiesa, il bianconero più in forma, poi ci sono Arthur, McKennie e Ramsey che tentano una scalata nelle gerarchie del tecnico dopo le ultime panchine. Mentre tra i pali è previsto il ritorno di Szczesny.

Genoa

Prosegue al Signorini la preparazione dei rossoblù in vista della trasferta di domenica a Torino contro la Juventus. Si tratta di un match che il tecnico Ballardini dovrà affrontare senza Kevin Strootman, che è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo, dopo essere già diffidato e ammonito contro la Fiorentina. Ancora indisponibile anche Pellegrini, e questa volta a causa di un infortunio.

Pronti al rientro dopo il turno di riposo contro la Viola, scelta dettata dal loro rientro dagli impegni con le rispettive nazionali la scorsa settimana solo il giorno prima della gara di campionato, sia Pandev che Onguené che dovrebbero però partire dalla panchina. Nella giornata odierna dopo una prima parte di attivazione muscolare il gruppo è stato guidato in una seduta prevalentemente di natura tattica.

