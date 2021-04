Genoa-Fiorentina 1-1, il pari della tranquillità. Espulso Ribery

Il Genoa si accontenta, la Fiorentina (in 10 per quasi tutto il secondo tempo) ringrazia. Finisce 1-1 la sfida della vigilia pasquale al Ferraris, un punto che in ottica salvezza sta bene a entrambe. Un botta e risposta tutto nel primo tempo: a Destro (13’) risponde Vlahovic (23’). Ballardini e Iachini, complice un nuovo capitombolo interno del Cagliari, portano rispettivamente a dieci e otto le lunghezze di vantaggio sulla zona calda.

Destro-Scamacca contro Vlahovic-Ribery. Ecco le scelte di Ballardini e Iachini per i rispettivi reparti offensivi, in linea con le indicazioni della vigilia.

Il Genoa passa al 13’. Zappacosta lancia Scamacca che in spaccata mette al centro per l’accorrente Destro. Battere Dragowski è un gioco da ragazzi. E’ il decimo gol stagionale, arrivato al termine di un digiuno lungo oltre un mese. La Fiorentina reagisce immediatamente e al 23’ perviene al pareggio con Vlahovic, bravo a superare Perin in diagonale su sponda di Castrovilli. La squadra di Iachini non si accontenta di aver riequilibrato la sfida, procede anzi alla ricerca del vantaggio. Bonaventura è attivissimo, al 28’ va vicinissimo al palo destro della porta rossoblù. Legno centrato al 40’ da Destro ma in posizione di fuorigioco.

A inizio ripresa l’episodio che potrebbe cambiare la gara: intervento con piede a martello di Ribery ai danni di Zappacosta, rosso diretto e Fiorentina costretta a giocare per oltre 40 minuti in 10. Il Genoa, però, non cambia mai ritmo e, a parte un’occasione per Scamacca, raramente riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Dragowski. Nemmeno gli innesti di Pjaca e Shomurodov cambiano volto a una partita indirizzata sui binari della parità. In pieno recupero, la Fiorentina rischia grosso ma Maresca non giudica irregolare un intervento in area di Eysseric su Zappacosta. Finisce 1-1

GENOA- FIORENTINA 1-1

GENOA (3-5-2): Perin 6; Masiello 5,5, Radovanovic 6, Criscito 6; Biraschi 6 (17’ st Zajc 6), Behrami 5,5 (25’ st Ghiglione 6), Badelj 6, Strootman 5,5 (38’ st Melegoni), Zappacosta 6,5; Scamacca 6 (38’ st Shomurodov), Destro 6,5 (25’ st Pjaca 5,5). All. Ballardini 6.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Quarta 5,5; Caceres 5,5 (26’ st Biraghi 6), Bonaventura 6 (26’ st Eysseric 5,5), Pulgar 6, Castrovilli 6,5 (38’ st Callejon), Venuti 6 (44’ st Amrabat); Ribery 5, Vlahovic 6,5(44’ st Kouame). All. Iachini 6.

Arbitro Maresca di Tivoli 6

Reti: 13’ pt Destro, 23’ pt Vlahovic.

Note. Espulso Ribery al 5’ st per gioco pericoloso. Ammoniti Strootman, Zajc, Pulgar

