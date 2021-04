7 Aprile 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 1 minuto)







Buffon 6,5: Graziato da Zielinski in avvio, nella ripresa mura una conclusione di Di Lorenzo e di Ruiz

Danilo 6,5: Cross perfetto dopo 2 minuti per Ronaldo, difesa d’esperienza

de Ligt 5,5: Svetta e ci mette il fisico quando può, ma soffre più del previsto Insigne

Chiellini 5: Regge bene fino a quando entra Osimhen, regala un rigore con fallo poco lucido nel finale

Alex Sandro 6: Anticipi e buone letture su Lozano

Cuadrado 6,5: Sfrutta il suo potenziale offensivo con strappi prepotenti e azioni in velocità, sfiora il gol nel finale di primo tempo

Rabiot 6 Un paio di affondi palla al piedi, ma lascia qualche buco in fase di non possesso

Bentancur 6 Nel primo tempo Pirlo gli chiede di farsi vedere di più. A corrente alternata

Chiesa 7 E’ un fattore, anche quando non segna: pesca l’assist per il vantaggio e Mariani gli nega un rigore per fallo di Lozano, ha altre due occasioni nella ripresa

Morata 5,5 Corre tanto e combatte, ma troppo lontano dalla porta

Ronaldo 7 Errore non da lui dopo 2 minuti di testa, si riscatta trasformando il cross di Chiesa, 25° rete in campionato per la 12° stagione consecutiva

(McKennie 6)(Dybala 7 Il gol è una perla) (Arthur ng)

Pirlo 6,5 Architetta un 4-4-2 poco fluido e molto solido, con Cuadrado a centrocampo e un centrocampo muscolare. Imbriglia il Napoli e fa un passo decisivo verso Champions e riconferma.