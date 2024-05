Venerdì 24 Maggio 2024, 09:17

ROMA «Il faut déconstruire pour construire». Bisogna decostruire (ossia privare delle caratteristiche abituali e ormai stereotipate) o se preferite smontare, per costruire. Questo fu il biglietto da visita di Florent Ghisolfi a Nizza. Quest'altro invece nell'esperienza precedente a Lens: «Ho lavorato notte e giorno per presentare un progetto che sembrasse quanto più coerente possibile alla proprietà. Il club era un foglio bianco e tutto doveva essere strutturato». Due indizi che spiegano il motivo per il quale i Friedkin hanno scelto di affidare il ruolo di ds (anche se nel comunicato si parla di «nuovo responsabile dell'area tecnica») al 39enne marsigliese con origini corse. Se poi si legano queste considerazioni al termine «ricostruzione», utilizzato spesso e volentieri da De Rossi, i dubbi sono definitivamente fugati. Volenti o nolenti, siamo all'alba di un nuovo progetto tecnico. Termine che a Roma suscita più di qualche prurito considerando che con l'arrivo di Mourinho ci si era illusi che il binomio grande allenatore-grandi calciatori regalasse (finalmente) una nuova dimensione al club. E invece si fa un passo indietro che potrebbe però essere parziale se arrivassero i 40-50 milioni dalla Champions. Una scelta coraggiosa che andrà spiegata, non imposta, per fare in modo che possa essere condivisa e accettata dalla piazza, al momento scettica a fronte di questi cambiamenti che si profilano all'orizzonte. Chissà che non tocchi proprio a Ghisolfi farlo. Perché se è vero che non ama parlare troppo, preferendo «restare nell'ombra», nel recente passato quando ha comunicato all'esterno non è mai stato banale.

Roma in Champions se... Resta una sola opzione: la vittoria dell'Europa League dell'Atalanta è un passo in avanti

DECISIONISTA

Una dote che lo contraddistingue, oltre all'entusiasmo («Sono così convinto del progetto che sposo che poi convincere un calciatore diventa la cosa più semplice»), è il decisionismo. Non ama tergiversare, pensare troppo, demandare. A Lens e a Nizza si accompagnava con un paio di collaboratori, non di più: «Il tempo va ottimizzato - ha spiegato in un'intervista a l'Equipe - Dobbiamo essere più rapidi degli altri. Se su un calciatore che hai puntato arriva qualcuno più grande di te, è finita. Bisogna precederli ed essere creativi. Se non possiamo permetterci di arrivare a determinati giocatori per ingaggi o cartellini, dobbiamo essere bravi a trovarne con le stesse caratteristiche nei campionati inferiori. Ma non tutti vanno bene, il mio compito è ridurre le incertezze». Talenti giovani, quindi, ma non solo. Analizzando il suo lavoro ultimo a Nizza, Ghisolfi è riuscito a operare un mix tra under 24 e calciatori d'esperienza, un po' quello che sta chiedendoin queste ultime settimane. Ha ceduto tanto, 13 partenze: più o meno quelle che servirebbero a Trigoria considerando i prestiti (Llorente, Kristensen, Sanches, Azmoun, Lukaku), gli elementi giunti a fine contratto (Spinazzola e Rui Patricio) più i calciatori che sembrano aver terminato il loro ciclo in giallorosso (Karsdorp, Smalling, Aouar più i rientranti Solbakken, Shomurodov, Belotti e forse Kumbulla). Ma poi ha confermato gli elementi più importanti, acquistando sia giocatori maturi tra i 26 e i 29 anni (Boga, Sanson, Perraud) che diverse figure tra i 22 e i 24 anni: Moffi, Todibo, Thuram, Boudaoui, Bulka, Youssouf e Lotomba. Nella scelta dei calciatori, per Ghisolfi i valori umani non sono secondari. Al Lens e al Nizza, due realtà differenti dalla Roma, ha sempre costruito rose corte per lasciare spazio ai giovani. È specializzato nel reclutamento di centravanti: al Lens prese Openda, poi rivenduto al Lipsia per 42 milioni. Nel calcio italiano ha avuto rapporti perlopiù con l'ad del Sassuolo Carnevali, acquistando Boga e cedendo in prestito Viti. A Trigoria lo attendono in queste ore. Chissà che non segua la squadra già a Empoli.