Il Roma Club Gerusalemme all'Olimpico: presenti 40 partecipanti di ogni etnia e religione

Il Roma Club Gerusalemme è arrivato a Roma per visitare lo Stadio Olimpico e respirare l'aria della Capitale. All'incontro con i giovani membri della squadra del RC, organizzata in collaborazione proprio con la Roma, è stato presente anche il Ministro per lo sport e per i giovani Abodi. Questo ha parlato ai ragazzi presenti nel museo allestito all'interno della struttura del Foro Italico, dove i partecipanti (circa 40 inclusi gli accompagnatori) hanno potuto rivivere la storia del club giallorosso.

La storia del Roma Club Gerusalemme

Il Roma Club Gerusalemme nasce nel 1998 come primo gruppo di tifosi romanisti in Asia.

Nel 2008, quesa Onlus fonda in Israele una scuola calcio unica al mondo, dove ragazzi di ogni religione, credo e provenienza giocano insieme. Dal 2018, il Roma Club Gerusalemme ha stretto una partnership con la Roma che permette di organizzare dei camp con allenatori qualificati delle Accademy As Roma per offrire delle possibilità anche ai bambini meno fortunati. Ogni anno, il Club porta nella Capitale una squadra per confrontare ragazzi di diverse culture e per dare un chiaro e forte segnale contro ogni forma di discriminazione.

In più, tra gli organizzatori è presente anche Elnet che aiuta a gestire la calendarizzazione degli incontri istituzionali, ad esempio con il Ministro dello Sport e della gioventù, con la Figc e le visite ufficiali al Senato e all'ambasciatore israeliano a Roma. Si unirà alla squadra anche un gruppo di bambini profughi dei Kibbutz sfollati e le vittime delle violenze del 7 ottobre.