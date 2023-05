Monza-Roma, le probabili formazioni: ipotesi Cristante in difesa, Mourinho ridisegna la squadra

La Roma è in emergenza totale in vista della partita contro il Monza. A partire dalla difesa mancheranno Smalling (proverà a rientrare per la gara di ritorno con il Leverkusen), Llorente (stagione finita), Kumbulla (stagione finita) e Karsdorp (stagione finita). A centrocampo, invece, non ci sarà Matic (squalificato) e in attacco assenti Belotti e probabilmente Dybala. A loro si aggiungono Bove a cui si è lussata la spalla nel corso di Roma-Milan ma proverà ad esserci a Monza e Wijnaldum che potrebbe aver recuperato, ma non ha ancora minuti nelle gambe dopo l’infortunio muscolare. Emergenza che colpisce i giallorossi in un momento determinante della stagione, in cui in palio c’è la finale di Europa League e la qualificazione in Champions attraverso il campionato. Con il Monza andrà in campo una squadra composta da reduci e completamente rimaneggiata: in difesa Mancini, Cristante e Ibanez, Bryan ricoprirà lo stesso ruolo che gli aveva assegnato Fonseca e avrà la licenza di avanzare in fase offensiva. A centrocampo una chance potrebbe averla Camara, qualora Bove non dovesse recuperare. È possibile che venga arretrato Pellegrini e il suo posto sulla trequarti occupato da El Shaarawy e Solbakken (o Dybala). Sulle fasce Celik (o Zalewski) e Spinazzola, mentre in attacco giocherà Abraham, unico centroavanti rimasto.

Monza-Roma, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 55 Izzo, 3 P. Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Rovella, 32 Pessina, 30 C. Augusto; 12 Sensi, 17 Caprari; 47 Dany Mota

A disp.: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 4 Marlon, 19 Birindelli, 26 Antov, 7 Pepin Machin, 8 Barberis, 10 Valoti, 11 Carboni, 22 Ranocchia, 28 Colpani, 80 Vignato, 9 Gytkjaer, 37 Petagna

All.: Palladini

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 52 Bove, 20 Camara, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 18 Solbakken; 9 Abraham.

A disp.:99 Svilar, 66 Boer, 19 Celik, 60 Keramitsis, 68 Tahirovic, 55 Darboe, 62 Volpato, 21 Dybala, 92 El Shaarawy

All.: Mourinho

Stadio: U-Power Stadium

Data e orario: 3 maggio 2023 ore 21

Diretta tv: Dazn