Juve, Pirlo col Napoli ancora senza Dybala. In difesa c'è de Ligt

Dopo aver trovato l’equilibrio, centrando 6 vittorie consecutive e il pass per la finale di Coppa Italia, ora Pirlo dovrà gestire le assenze pesanti verso Napoli. Le scorie delle ultime settimane ad altissima intensità si misurano in acciacchi e infortuni, quello più preoccupante è la recidiva accusata da Arthur (calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea alla gamba destra), salterà sicuramente Napoli e probabilmente anche Porto, difficile stabilire con certezze una data per il rientro. Ritorno che slitta per Paulo Dybala, ancora leggeri fastidi al ginocchio che hanno convinto Pirlo a evitargli il Napoli, se ne riparlerà per la Champions. Ancora fuori Ramsey mentre in forte dubbio per il Maradona è Bonucci, alle prese con un affaticamento. Le alternative non mancano, con il ritorno dal primo minuto di Chiellini affiancato da uno tra de Ligt e Demiral, entrambi scalpitano dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro l’Inter.

