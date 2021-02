Serie A, Inter-Lazio a Fabbri e Napoli-Juve a Doveri. Per la Roma c'è Giacomelli

Giornata di big match in Serie A. Il primo è Napoli-Juventus in programma sabato alle 18 al Maradona: designato l'arbitro per una partita delicata e sentitissima, sarà Doveri. C'è invece Fabbri per Inter-Lazio di domenica sera alle 20.45 a San Siro, con i biancocelesti che cercano il colpaccio per avvicinarsi alla zona altissima della classifica. Roma-Udinese sarà arbitrata da Giacomelli, Spezia-Milan da Chiffi.

APPROFONDIMENTI PRIMO ATTO Conte-Agnelli, nessuna squalifica dal Giudice Sportivo: la Procura... IL FOCUS Lazio, c'è l'Inter: tallone d'Achille di Immobile

Ecco tutte le designazioni:

Bologna – Benevento venerdì ore 20.45

Ghersini

Imperiale – Scarpa

Iv: Sozza

Var: Orsato

Avar: Meli

Torino – Genoa sabato ore 15.00

Pasqua

Tolfo – Mastrodonato

Iv: La Penna

Var: Di Paolo

Avar: Di Iorio

Napoli – Juventus sabato ore 18.00

Doveri

Giallatini – Preti

Iv: Calvarese

Var: Valeri

Avar: Bindoni

Spezia – Milan sabato ore 20.45

Chiffi

Mondin – Vecchi

Iv: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Roma – Udinese domenica ore 12.30

Giacomelli

Tegoni – Schirru

Iv: Manganiello

Var: Banti

Avar: De Meo

Sampdoria - Fiorentina domenica ore 15.00

Maresca

Capaldo – Muto

Iv: Giua

Var: Pairetto

Avar: Costanzo

Cagliari – Atalanta domenica ore 15.00

Piccinini

Liberti – Galetto

Iv: Fourneau

Var: Nasca

Avar: Di Vuolo

Crotone – Sassuolo domenica ore 18.00

Pezzuto

Del Giovane – Saccenti

Iv: Robilotta

Var: Di Bello

Avar: Longo

Inter – Lazio domenica ore 20.45

Fabbri

Alassio – Valeriani

Iv: Aureliano

Var: Irrati

Avar: Ranghetti

H. Verona – Parma lunedì ore 20.45

Massimi

Cecconi – Marchi

Iv: Abbattista

Var: Massa

Avar: Passeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA