Spadafora: «Gol in chiaro fino alla fine del campionato»

«Gol in chiaro per tutti. Fino alla fine del campionato di Serie A ci sarà un'importante novità, come forse avete già avuto modo di vedere nelle scorse sere: grazie alla collaborazione dellae alla disponibilità dimostrata da, che ringrazio. Considerata la sospensione del Campionato e la ripresa con un calendario diverso da quanto previsto, alle solite finestre previste finora del mercoledì e della domenica si aggiunge la possibilità di trasmettere i gol e le immagini salienti in chiaro, ogni giorno in cui ci saranno partite, sui canali Rai dalle 21.30 e sui canali Mediaset dalle 23.45». Lo annuncia il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili,, sulla sua pagina. «Un modo concreto, reso possibile anche grazie alle positive interlocuzioni con Agcom e Agcm, per offrire ai tanti appassionati di calcio la possibilità di vedere le immagini della propria squadra pochi minuti dopo il fischio finale», aggiunge Spadafora.