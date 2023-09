Serie A femminile, la Roma ospita il Como: ecco dove vedere le partite del campionato

Una giornata e poi la sosta. Vabbè, acqua passata. La Serie A Femminile torna domani e la Roma campione d'Italia sarà impegnata in casa contro il Como. Un match che apre la giornata, la seconda del massimo campionato, e che vede le giallorosse ampiamente favorite dopo il debutto con affermazione netta sul campo del Milan. Senza stare qui e girarci troppo intorno, l'obiettivo della squadra di Alessandro Spugna è quello di ripetersi in Italia e alzare il livello, se possibile, in Europa. Lo ha detto chiaramente anch Kumagai nell'intervista rilasciata a Il Messaggero qualche settimana fa. Quella di domani sarà la prima partita in casa della Roma, che lo scorso anno è stata spinta dal pubblico verso il primo storico scudetto della propria storia. E il tecnico giallorosso ha chiamato appunto a raccolta i tifosi.

Spugna chiama i tifosi

«Avere tante nazionali vuole dire avere una squadra forte. L'impegno è stato un impegno importante. Abbiamo tante calciatrici e metteremo sicuramente la squadra migliore in campo. Il Como lo scorso anno - ha detto Spugna ai canali ufficiali del club - ci ha creato maggiori problemi. Abbiamo fatto tanta fatica. Loro hanno cambiato qualcosa e hanno giocatrici giovani e importanti». Poi il richiamo ai tifosi:«Dovremo dare il massimo perfare i tre punti. Non vediamo l'ora di scendere in campo, domani ci sarà il nostro pubblico e nella scorsa stagione questo è stato un aspetto che ci ha trascinato. Ci auguriamo sia così anche quest'anno». Ci sarà Elisa Bartoli, almeno tra le convocate, dopo l'infortunio al naso con la Nazionale.

Forse ci sarà un poco di turnover, ma non eccessivo, anche perché il doppio appuntamento dell'ultimo preliminare per l'accesso alla fase a gironi della Champions League è un poco lontano. Se ne parla a metà ottobre.

Accordo con Dazn

Da oggi, poi, è anche ufficiale, l'accordo tra la Figc e Dazn per trasmettere le partite della Serie A femminile. E il primo match sarà appunto quello della Roma. «Federazione Italiana Giuoco Calcio e DAZN annunciano oggi che il campionato italiano di Serie A Femminile eBay verrà trasmesso sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo per la stagione 2023-2024. Acquisendo i diritti audiovisivi della Serie A Femminile eBay, DAZN consolida il suo bouquet di eventi di calcio femminile, che già vede presenti in app la UEFA Women’s Champions League, Barclays FA Women’s Super League, National Women’s Soccer League, Liga F e Frauen Bundesliga, confermandosi “la piattaforma di riferimento del calcio femminile». «Il calcio d’inizio della collaborazione - si legge nella nota - è previsto per questo fine settimana quando su DAZN verrà trasmessa la seconda giornata di campionato femminile che vedrà in campo sabato 30 settembre alle ore 15 Roma e Como Women; domenica 1° ottobre alle 12.30 Napoli-Milan, alle 14.30 Sassuolo-Pomigliano e alle 18 la sfida tra Juventus e Sampdoria. A chiudere la giornata, lunedì 2 ottobre alle 18, sarà il turno di Inter e Fiorentina. La Serie A Femminile eBay sarà visibile a tutti gli abbonati DAZN che avranno attivato un abbonamento START, STANDARD o PLUS».