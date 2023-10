Diritti TV, De Laurentiis: «Una sconfitta, il calcio italiano morirà»

“La sconfitta del calcio italiano”, così il presidente del Napoli De Laurentiis ha interrotto l’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo in conferenza stampa dopo l’assegnazione dei diritti TV a DAZN e Sky. “Il calcio italiano morirà. Io non voglio essere polemico, il problema è essere imprenditori o prenditori: in Italia il calcio si pensa sempre che debba essere sempre supportato dagli altri, mentre invece il calcio italiano è supportato solo dai suoi tifosi. È il tifoso il bene assoluto di un club di calcio: il rapporto deve essere con il tifoso, non con Sky o con DAZN. DAZN non è competente, non fa bene come non lo fa bene Sky al calcio italiano”, ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev