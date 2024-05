Brugge-Fiorentina: perché si gioca mercoledì 8 maggio? il motivo dell'anticipo della gara di Conference League

La Fiorentina scende in campo contro il Club Brugge di mercoledì per la semifinale di ritorno di Conference League. Un giorno insolito per una partita europea che non sia di Champions. di solito, infatti, solo questa competizione si gioca tra martedì e mercoledì, mentre la Viola giocherà l'8 maggio alle 18.45, poco prima di Real Madrid-Bayern Monaco. Ma perché è stata anticipata la partita tra Fiorentina e Brugge? C'entra una processione religiosa e l'Unesco.

Brugge-Fiorentina di mercoledì: il motivo

La domanda se la sono posta tutti i tifosi della Fiorentina e gli appassionati di calcio, che hanno notato con stupore la decisione di giocare una gara di Conference due ore prima della Champions League. Ad aver causato l'anticipo è stata la stessa città di Bruges, spalleggiata dall'Unesco, che vuole proteggere un evento del 9 maggio. Giovedì prossimo, infatti, nella città belga si terrà la Processione del Santo Sangue, evento religioso legato alla festività dell'Assunzione. Questa è stata addirittura inserita dall'Unesco nel Patrimonio culturale immateriale dell'umanità e per questo motivo, le autorità hanno preferito preservare l'evento a discapito della partita di Conference League che è stata anticipata.