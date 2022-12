Diretta Francia-Polonia 0-0: murata la conclusione di Dembelé

Uno degli ottavidi finale più interessanti: da un lato Mbappé, l'uomo decisivo in casa francese; dall'altro Szczesny, il portiere della Juventus che ha portato la Polonia fino a qui con le sue parate. Normale che la Francia sia favorita: non solo perché è la squadra Campione del Mondo in carica che vuole difendere il titolo a tutti i costi, ma anche per la qualità di quell'uomo lì davanti capace di fare la differenza in qualsiasi momento. Nonostante le tante assenze la squadra di Deschamps è quella che forse ha convinto di più. Ma occhio comunque alla Polonia, una squadra che ha Lewandowski, un altro che sa essere decisivo nei momenti topici come solo i campioni sanno fare. Insomma, un pomeriggio domenicale assai interessante. Si parte alle 16,00.

PRIMO TEMPO

11' Francia padrona del campo. Ancora Mbappé, di nuovo in mezzo, sul secondo palo c'è Dembelé che però cincischia e non e la sua conclusione viene respinta.

9' S'accende Mbappé, che arriva sul fondo a sinistra e mette in mezzo, Giroud non ci crede e non attacca la sfera. Bereszynski mette in angolo.

5' Azione della Polonia a destra, cross di Szymanski che però Lloris legge bene e blocca.

4' La squadra di Deschamps è partita a mille: calcio d'angolo, Varane salta più in alto di tutti, ma non trova lo specchio della porta. Sfera alta.

1' Subito Francia: punizione di Griezmann però troppo lunga che non trova nessuno sul secondo palo.

1' Iniziata la partita.

Squadre in campo, tutto pronto per Francia-Polonia.

Francia-Polonia, le formazioni ufficiali

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris, Koundè, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Szymanski, Krychowiak, Frankowski; Zielinski, Kaminski; Lewandowski.

Dove vedere Francia-Polonia in diretta tv e in streaming

Francia-Polonia è in programma domenica alle 16:00 all'Al-Thumama Stadium di Doha. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Per assistere alla partita da smartphone e tablet servirà scaricare l'applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.