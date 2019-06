Di Francesco dice sì all’offerta della Sampdoria (contratto triennale da 1,6 milioni di euro a stagione). In queste ore, il suo manager prosegue così la trattativa con la Roma per la rescissione dell’accordo, valido fino al 2020, e per un indennizzo ritenuto congruo. Una volta raggiunta l’intesa, l'allenatore abruzzese potrà legarsi ai blucerchiati: l’incontro per la stretta di mano finale è fissato per oggi alle 18:00.. Ultimo aggiornamento: 13:20





