Il Brighton di De Zerbi (che sfiderà la Roma): c'è Evan Ferguson che per un giorno ha rubato la scena ad Haaland

La Roma pesca il Brighton & Hove Albion di De Zerbi per gli ottavi di Europa League. L’andata si giocherà all’Olimpico il 7 marzo e il ritorno in Inghilterra una settimana dopo (14 marzo) Gli inglesi sono settimi in Premier League a quota 38 punti e sei di distanza dal Manchester United sesto. Si tratta di una sfida inedita, mai avvenuta nella storia dei due club. Una società che è approdata in Premier solo sette anni fa, per 34 anni ha militato nelle serie minori fino al 17 aprile 2017 quando ha vinto 2-1 contro il Wigan dopo tre anni e tre semifinali dei play-off perse in quattro anni fra il 2013 ed il 2016. Dal 2022 è allenata da Roberto De Zerbi, il tecnico italiano ex Sassuolo grazie al quale il Brighton è riuscito a qualificarsi lo scorso anno all’attuale edizione di Europa League arrivando sesto in campionato.

Il cammino

Gli inglesi hanno vinto il girone a quota 13 punti, staccando l’Olimpique Marsiglia di due punti (11) ed eliminando Ajax e AEK. Il totale sono quattro le vittorie nel girone, un pareggio contro i francesi e una sconfitta per 3-2 con i greci.

De Rossi: «La Roma non si rifiuta. Lotterò fino alla morte per la conferma»

La stella

Il cannoniere sia in campionato con 8 gol, sia in Europa League con 6 è João Pedro, arrivato al Brighton la scorsa estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si tratta di un attaccante classe 2001 prelevato dal Watford. Sempre in attacco c’è Evan Ferguson ex Bohemians giovanissimo di 19 anni, ma che si è imposto in Premier lo scorso anno arrivando 16 reti in 34 presenze totali. Quest’anno invece ha rubato la scena ad Haaland segnando una tripletta al Newcastle che lo ha trasformato nel giovane, entro i 18 anni, in grado di segnare tre reti in una singola partita, insieme a Chris Bart-Williams, Robbie Fowler e Michael Owen. «Mi ricordava Van Basten dal punto di vista dello stile, perché non era solo una macchina da gol, era anche tatticamente maturo. Aveva tutto», ha detto Alan Matthews, allenatore ed ex giocatore irlandese. Il modulo più utilizzato da De Zerbi è il 4-2-3-1.