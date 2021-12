De Rossi e la Roma, un amore eterno: «Sogno di allenarla». Ecco quando potrà accadere

Daniele De Rossi strizza ancora una volta l’occhio alla sua Roma e a un possibile ritorno quando il suo percorso da allenatore sarà compiuto. Per adesso non potrebbe nemmeno allenarla una squadra di Serie A, perché il corso a cui ha partecipato con successo a Coverciano gli ha permetterà di guidare solo le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Un piccolo passo in avanti, come quello fatto durante l’Europeo in cui ha avuto l’opportunità di far parte dello staff di Roberto Mancini.

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma, ora devi crederci: con l'Atalanta per l'impresa da... CALCIO Mourinho: «Cristante non è Bonucci». Bufera... STADIO OLIMPICO Tommaso, tifoso colto da malore durante Roma-Spezia: è... CALCIO Roma, chi è la spalla ideale di Abraham? Mourinho... SERIE A Roma-Spezia, le foto del posticipo del lunedì...

De Rossi quando allenerà la Roma?

De Rossi, dunque, si sta formando per diventare un allenatore di Serie A, top secret per adesso il modulo di gioco che ha in mente per le sue future squadre, ma ha fatto sapere di aver creato già uno staff di professionisti che lo seguirà per tutta la carriera. In estate era stato accostato alla Fiorentina, ma poi non se ne fece più nulla. E la Roma? Sarà un punto d’arrivo, un cerchio che si chiude magari fra qualche anno: «Fanno bene i tifosi a sognarmi allenatore della Roma. Sognare non costa nulla», ha detto ieri dopo ai Galà dei Gazzetta Sports Awards. Maestro di vita e sul campo anche il papà Alberto De Rossi che attualmente allena la Primavera della Roma con grande successo, è anche merito suo se giovani come Afena-Gyan o Volpato sono sbarcati in prima squadra: «È un percorso da fare, che può durare mesi o anni, ma sogno anche io un giorno di arrivarci su quella panchina. Ora non ho neanche cominciato. Mio papà è un punto di riferimento importante». E magari, un giorno troppo lontano si potrà riformare la coppia storica Totti-De Rossi che per oltre 20 anni ha fatto sognare il pubblico giallorosso.