De Rossi è arrivato a Ferrara: le tappe di avvicinamento al suo esordio in panchina

Gli oltre 400 km che separano Roma e Ferrara non sono poi così tanti se percorsi con il sorriso e l'emozione di iniziare una nuova vita: "Sono felice". Queste le prime parole di Daniele De Rossi - nuovo allenatore della Spal - pronunciate al suo arrivo, questa mattina, poco prima delle undici al Centro Tecnico "GB Fabbri". È sbarcato da un Van nero presentandosi con occhiali scuri, pantaloni beige, giacca grigia e zaino sulle spalle: tra poco inizierà la sua scalata nel mondo degli allenatori. Qualche altra parola la rivolge a giornalisti e curiosi presenti: "Parleremo più approfonditamente domani in conferenza stampa". Con lui è arrivato a Ferrara anche il suo staff, composto da sei persone, anche se inizialmente l’idea era quella di averne nove. Sarà accompagnato dall'amico Emanuele Mancini con cui ha condiviso tutta la carriera nelle giovanili della Roma, collaboratore insieme a Giacomazzi. Il vice sarà Cornacchia, Alvarez il preparatore atletico, Chimenti quello dei portieri e Contran il match analyst. Dopo la visita della struttura, e le foto di rito con la sciarpa biancazzurra davanti al Castello estense, insieme dirigeranno il primo allenamento nel pomeriggio. L'esordio sarà in trasferta al Tombolato, contro il Cittadella, sabato alle 14:00. Sarebbe stata la sfida dell'ex per il suo predecessore Roberto Venturato, che per anni ha deliziato i tifosi granata con il suo calcio, fino a sfiorare l'impresa Serie A in finale play-off: magari un luogo d'ispirazione.