De Rossi allenatore, il messaggio di Rosella Sensi: «Ti auguro il meglio»

Un ragazzino nella foto, emozionato. Accanto Rosella Sensi che oggi, dopo l'annuncio della Spal, manda un messaggio a Daniele De Rossi. "Capitan Futuro" è diventato grande, ora inizia la sua carriera di allenatore. Ecco il post dell'ex numero uno della Roma, figlia del grande presidente Franco Sensi, condiviso su Facebook: «Sarai felice ed emozionato. Lo sono anche io mentre ti immagino in questa nuova veste. Ma non c’è ruolo che ti si addice di più per il carattere e la determinazione che hai sempre dimostrato. Oggi inizia la tua carriera da allenatore e ti auguro di toglierti tutte le soddisfazioni che meriti. E anche di più. In bocca al Lupo Daniele!»