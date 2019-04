La compagna di Davide Astori insieme alla figlia: «Ci saremo sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«...e poi continuerai a guardare il mondo, e ci saremo, sempre».e la piccola Vittoria, insieme. La foto, le parole, le emozioni in un post di Instagram. La compagna e la figlia diin un messaggio dedica all'ex capitano della, morto un anno fa per un arresto cardiaco. Davide se ne è andato a 31 anni, lasciando un vuoto incredibile nel mondo dello sport italiano. Ma Davide rivive ogni giorno, in ogni messaggio e pensiero che i suoi amici e tifosi gli dedicano.Questa dedica però è ancora più speciale perché viene da chi, quel vuoto, lo vive quotidianamente. Francesca Fioretti, qualche giorno fa, aveva raccontato il suo momento. La sua vita senza Davide. La, la squadra del capitano, alla vigilia della partita con laavevariportato i numeri della Fondazione Davide Astori. Nel bilancio 2018, sotto la voce "Oneri Diversi di Gestione", il club viola ha certificato i 1,5 milioni stanziati per il fondo agli eredi di Astori. Un'iniziativa annunciata la scorsa stagione dalla stessa Fiorentina per contribuire alla sicurezza economica della piccola Vittoria, la figlia che il capitano scomparso un anno fa ha avuto da Francesca Fioretti.