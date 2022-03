Davide Astori, quattro anni fa la sua morte. Il ricordo del mondo del calcio: «Per sempre con noi»

Quattro anni fa la morte, improvvisa, di Davide Astori, poche ore prima di scendere in campo cona la sua Fiorentina, di cui era capitano, nel match contro l'Udinese. Tanti i messaggi in ricordo del difensore, a partire dalla Lega di Serie A che lo ricorda sul proprio sito: «Oggi, venerdì 4 marzo, è l'anniversario della prematura scomparsa di Davide Astori. Sono già passati quattro anni da quel tragico giorno, che ha sconvolto nel profondo tutto il mondo del calcio. Davide, indimenticato campione che in Serie A Tim ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina, ha rappresentato al meglio i valori di un vero Capitano e, soprattutto, di un grande uomo: la lealtà e correttezza che l'hanno sempre contraddistinto dentro e fuori del campo resteranno nel cuore di tutti noi. Per sempre». Su Twitter la Roma affida le emozioni del momento a una foto di Astori in maglia giallorossa e un cuore, così come fa la Fiorentina - che aggiunge l'hashtag #DA13. Il Cagliari, squadra con la quale ha esordito nel massimo campionato, lo celebra con un ritratto pubblicato sui social e la frase: «Quattro anni senza te, #DA13 per sempre».

APPROFONDIMENTI FIORENTINA Davide Astori, in tre a processo per la sua morte. L'accusa:...