C'è una formazione di exche infiammerà il prossimo calciomercato: Szczesny; Benatia, Romagnoli,, Emerson Palmieri;Caprari, Nainggolan, El Shaarawy; Scamacca.Uno dei più richiesti del momento è sicuramente il portiere polacco. Pagato appena 12 milioni nell'estate del 2017, la Juve con il suo acquisto ha realizzato forse il migliore affare degli ultimi anni. L'estremo difensore bianconero è ritenuto fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio e della difesa di Sarri. Ma eventuali offerte choc potrebbero convincere il ds Paratici a fare una concreta riflessione in ottica plusvalenza. Diverso il discorso per Pjanic. Oscurato dall’exploit di Bentancur, il centrocampista bosniaco è a tutti gli effetti in vendita. Alcuni intermediari lo hanno proposto a più riprese a City, Real, Barcellona e al Psg, nell’ambito di un affare allargato con il coinvolgimento di Icardi. Ma prima di trattare il suo cartellino, il ds Paratici deve fare un importante passo indietro sulla valutazione del regista classe '90, in ribasso dopo la crisi economica per via dell’emergenza coronavirus.Fioccano, invece, le offerte pere Marchizza. Il primo piace in, alla Lazio e al, mentre il centrale di proprietà del Sassuolo è molto apprezzato dal Torino. E se l'Inter si conferma una corteggiatrice di Emerson Palmieri (Chelsea), sempre i granata sperano di battere la concorrenza del Milan per Scamacca (ex giovanili Roma).Tornando al centrocampo, resta un intrigo il futuro di Nainggolan. Il belga è in prestito al Cagliari ma la sua permanenza in Sardegna è molto complicata per motivi di ingaggio. Del resto i sardi sono stati chiari: è impossibile pagare per un'altra stagione lo stipendio da 4 milioni. Dunque, senza una netta riduzione o sostanzioso contributo dell'Inter sarà addio. Fiorentina e Sampdoria potrebbero riprovarci.