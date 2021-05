Crotone-Inter 0-0, la diretta: subito pericoloso Sensi

L'Inter di Conte va di scena alle ore 18:00 allo Scida di Crotone, dove cercherà di incassare i tre punti che potrebbero significare già da domani festa scudetto qualora l'Atalanta non dovesse battere il Sassuolo in trasferta. Nonostante la vittoria nella scorsa giornata contro il Verona, il tecnico salentino non confermerà l'11 con Eriksen da mezzala e Perisic come quinto di sinistra, ma darà una chance all'ormai pienamente recuperato Stefano Sensi in mezzo al campo e al goleador Matteo Darmian sulla fascia.

Al Crotone invece manca solo la matematica per essere sicura di partecipare al prossimo campinato di Serie B, ma Cosmi e i suoi vengono dalla bellissima vittoria per 3-4 ottenuta al tardini di Parma e proveranno con Simy davanti a ferire i nerazzurri che nelle ultime uscite sono sembrati un po' più vulnerabili rispetto all'inizio del girone di ritorno.

