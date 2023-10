Cristiano Ronaldo, nuova carriera in vista: offerta dalla WWE, potrebbe esordire nel wrestling

Una nuova carriera per Cristiano Ronaldo. Per ora è più suggestione che realtà, ma presto il campione portoghese potrebbe esordire nel mondo del wrestling. La WWE (World Wrestling Entertainment), ovvero l'azienda americana che organizza i massimi eventi di wrestling in tutto il mondo, è in pressing sul calciatore per convincerlo a presenziare nella prossima tappa del tour, il "Crown Jewel" in programma proprio in Arabia Saudita il prossimo mese.

In contatto costante con Ronaldo c'è Triple H, vera e propria leggenda della disciplina, convinto che Cristiano sia il mezzo giusto per far crescere gli appassionati di wrestling nel ricco mercato saudita.

Un'offerta ufficiale però non è stata ancora elaborata, così come non è sicuro in quale veste Cr7 parteciperebbe all'evento: spettatore, giudice, semplice comparsa o lottatore sul ring?

Ronaldo ha sempre detto di voler intraprendere una carriera nel cinema al termine della propria carriera e il wrestling potrebbe essere il primo passo, proprio come è stato per The Rock, John Cena e Bautista.