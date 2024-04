Festa della Mamma, dai trattamenti benessere ai voli in mongolfiera: tutte le esperienze da condividere in Arabia Saudita

Festa della mamma, cosa fare? Un’attività indimenticabile da condividere insieme alle mamme è quella di un volo in mongolfiera sopra il paesaggio mozzafiato dell’Arabia Saudita. Partendo da AlUla, primo sito patrimonio UNESCO del paese, si può godere di una magnifica vista tra affioramenti rocciosi di arenaria erosi dal vento e vallate dal colore rossastro: da Hegra a Elephant Rock, un vero e proprio museo a cielo aperto, con oltre 200.000 anni di storia.

Un trattamento Spa sul Mar Rosso

Le idee

In cerca di relax? Non c’è niente di meglio di un trattamento benessere con un sottofondo di note di incenso e un panorama che si perde all’orizzonte sulle dune della costa del Mar Rosso.

Alla Spa di Six Senses Southern Dune le tradizioni arabe della cura della persona sono tutte da rivivere nei trattamenti, come quello alla sabbia di quarzo, e nelle esperienze offerte, come per esempio il workshop per imparare a creare prodotti per la cura della pelle usando spezie e profumi che i Nabatei commerciavano secoli fa.

Passeggiare tra le boutique di Al Balad

Al Balad, meglio conosciuto come Historic Jeddah o Città Vecchia, è un sito patrimonio UNESCO con edifici risalenti al 7° secolo dalla magnifica architettura che porta indietro nel tempo. Dalle spezie ai gioielli, dai tessuti ai profumi, l’area è un vero tesoro di piccoli souvenir, per portare a casa un po’ di Arabia Saudita: tra gli indirizzi da segnare, il Mercato dell’Oro di Al Balad e la libreria in legno Our Days of Bliss.

Tè pomeridiano e mocktail a Bujairi Terrace

A Diriyah la Bujairi Terrace riunisce oltre venti ristoranti di fama mondiale, tra cui il ristorante parigino Angelina: un vero paradiso per gli amanti della pasticceria, dove concedersi anche un tè pomeridiano.

Informazioni di viaggio

L’Arabia Saudita è collegata all’Italia da collegamenti diretti settimanali, in partenza dai principali aeroporti italiani (Milano, Venezia, Roma, Napoli). Ad oggi, per entrare in Arabia Saudita dall’Italia, occorre un visto che si può richiedere direttamente online con anticipo oppure una volta arrivati a destinazione in aeroporto. Per gli spostamenti più brevi è inoltre previsto lo stop-over visa, un visto di transito o scalo che consente alle persone che attraversano l’Arabia Saudita di entrare nel paese per una serie di motivi, tra cui quelli turistici, e che può essere richiesto sul sito della compagnia di bandiera Saudia Airlines. Per maggiori informazioni consultare per la richiesta il sito ufficiale del portale E-Visa Visit Saudi.

