Supercoppa, Cristiano Ronaldo: «Volevo il primo trofeo con la Juventus»

«Vincere il primo trofeo con la Juventus era quello che volevo e sono molto felice. Il nuovo anno è iniziato bene». Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni della Rai dopo avere deciso con un gol la sfida della Supercoppa tra Juventus e Milan. «Questo era il primo obiettivo, ora lavoriamo tranquilli e pensiamo ai prossimi trofei che vogliamo vincere», aggiunge il fuoriclasse bianconero, sottolineando che «il principale obiettivo è il campionato». «Siamo messi bene in classifica, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare così». La dedica è per «i tifosi, la mia famiglia, gli amici e tutti quelli che amano me e la Juventus». Ultimo aggiornamento: 21:16