Cristiano Ronaldo: «Io un pioniere del calcio in Arabia. La Serie A? Era morta prima di me»

Cristiano Ronaldo torna a parlare e, come al solito, fa rumore. Dopo l'amichevole giocata con il suo Al Nassr, il fuoriclasse portoghese ha parlato della crescita del campionato arabo e dei tanti giocatori acquistati dai club sauditi: «Questo torneo sarà molto competitivo. Ho detto che lo sarebbe diventato entro tre anni, ma se continua di questo passo già nei prossimi mesi supererà facilmente i campionati turco e olandese».

Finale di Champions a San Siro? Sala annuncia: «Sì, nel 2026 o nel 2027»

E la Serie A? «Quando sono arrivato era un campionato morto, poi si è ringiovanito.

Dove va Cristiano c'è più interesse: è successo anche in Arabia, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni». Nessuna intenzione di lasciare in Medio Oriente quindi per Ronaldo, nemmeno per tornare a giocare in Champions League: «L'Europa è una porta completamente chiusa, ho 38 anni e mezzo. Credo che l'Europa abbia perso molta qualità».

Not in Riyadh 👀

It’s in Faro 🤩 pic.twitter.com/Sst3qMJyCK — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 17, 2023

«L'unico campionato che per me resta di livello superiore a tutti gli altri è la Premier» ha concluso CR7, «la Liga non è forte come una volta, idem la Bundesliga. Sono certo che non giocherò più in Europa, così come che la Saudi Pro League sia molto meglio della Mls». Messi è avvisato.