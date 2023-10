Italia, Zaccagni recuperato: oggi raggiungerà Coverciano. La sfida con l'Ucraina si giocherà a Leverkusen

L'appello di Spalletti è stato ascoltato. Mattia Zaccagni, che inizialmente era rimasto a Formello a causa di una caviglia destra sofferente, si aggregherà alla Nazionale questo pomeriggio.

Le sue condizioni nel frattempo sono migliorate e così l'esterno della Lazio raggiungerà Coverciano e si unirà ai compagni per preparare le sfide con Malta, in programma sabato 14 ottobre a Bari, e Inghilterra (martedì 17 a Wembley), entrambe valide per le qualificazioni agli Europei del 2024.

Intanto la Figc ha comunicato che la partita del prossimo 20 novembre tra Ucraina e Italia si giocherà alla BayArena di Leverkusen.