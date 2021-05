Cristiano Ronaldo saluta Pirlo: «Grazie Maestro»

Tempo di saluti in casa Juventus, che dopo aver ufficializzato l'esonero di Andrea Pirlo si prepara all'apertura nel nuovo corso Allegri bis. Nel frattempo però, non sono stati pochi quelli che hanno voluto mostrare affetto al tecnico che comunque, a fine stagione, ha portato nella bacheca dei bianconeri ben due trofei e una soffertissima qualificazione in Champions' League che garantirà il massimo palcoscenico internazionale alla Vecchia Signora anche l'anno prossimo.

APPROFONDIMENTI CALCIO Bonucci: «Allegri? Non vedo l'ora. Ma Pirlo è stato... LA SITUAZIONE Dal saluto alla squadra al ruolo di Dybala: tutti gli indizi... IL RITORNO La Juve riabbraccia Allegri: «Bentornato a casa. Insieme verso... L'ADDIO Serie A, l'addio della Juventus a Pirlo: «Grazie Andrea....

Tra questi, il nome di spicco è sicuro quello di Cristiano Ronaldo, il cui futuro è ancora incerto ma che con buone probabilità sarà lontano da Torino. Sul suo profilo Instagram CR7 ha postato poche ma affettuose parole nei confronti di Pirlo, scrivendo: «Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te».

© RIPRODUZIONE RISERVATA