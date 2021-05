Dal saluto alla squadra al ruolo di Dybala: tutti gli indizi sull’addio di CR7

Il saluto ai compagni di squadra. I contatti con Manchester United, Psg e Sporting. Da lì a pochi giorni: il ritorno di Allegri, oggi ufficiale. Sono tanti gli indizi sull’addio di Cristiano Ronaldo. Infatti, come raccontato su queste pagine, al termine dell’ultima sfida di campionato il fuoriclasse lusitano ha salutato i giocatori bianconeri, quasi anticipando quello che poi sarebbe stato l’argomento principale dell’ultima riunione alla Continassa: il post CR7.

Mai come adesso c’è quindi totale sintonia tra il portoghese, da tempo alla ricerca di una nuova sistemazione, e la Juventus. Il club bianconero vede già una squadra senza su di lui ma con Dybala, in scadenza nel 2022, al centro del progetto di Allegri. Di fatto, la priorità sono: il rinnovo del contratto dell’argentino e la cessione del fuoriclasse ‘85, considerato ormai un ex.

Tornando invece alle possibili destinazioni del lusitano, attenzione anche ad una soluzione inaspettata, ovvero allo Sporting. Pur di lasciare la Juventus, CR7 valuta anche il ritorno a casa, nella sua Lisbona, la città che ha raggiunto subito dopo la sfida contro il Bologna. Un match, quello del 23 maggio, vissuto solo da spettatore: l’ennesimo indizio su un addio già deciso.

