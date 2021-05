Bonucci: «Allegri? Non vedo l'ora. Ma Pirlo è stato bravo»

Difende Pirlo ma non abbandona Allegri. «Allegri ci darà una grossa mano nella gestione del gruppo, con la sua esperienza. Non vedo l'ora di ricominciare. Vedere gli altri che vincevano lo scudetto non è stato bello, partiremo ancora più carichi». Così Leonardo Bonucci, nell'intervallo dell'amichevole Italia-San Marino a Cagliari, parla ai microfoni della Rai del ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri. «Ho chiamato Pirlo, mi ha detto di chiamarlo Andrea e non più mister.... Devo dire che per essere stato alla prima esperienza, e tra tante difficoltà, ha raggiunto grandi traguardi - continua riferendosi all'allenatore della stagione appena conclusa -. Rispetto agli altri anni è mancato lo scudetto, ma era difficile: sia per condizioni esterne che per il poco tempo che ha avuto».

