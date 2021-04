Inter: Barella, Bastoni, Sensi, Eriksen e Radu negativi al Covid. Disponibili già col Bologna

Buone notizie per l'Inter: i cinque giocatori del club rientrati ieri ad Appiano Gentile, compresi i tre nazionali, sono tutti negativi al tampone molecolare Covid, e oggi torneranno ad allenarsi in gruppo. Conte avrà a disposizione l'intera rosa ad eccezione di D'Ambrosio ancora positivo e Vidal infortunato

Un vero e proprio sospiro di sollievo per il tecnico nerazzurro Antonio Conte, dopo la preoccupazione legata soprattutto ai contagi riscontrati nel ritiro dell'Italia nei giorni scorsi. Barella, Bastoni e Sensi, così come Eriksen e Radu (gli altri nazionali rientrati ieri) potranno quindi aggregarsi così al resto del gruppo per l'allenamento verso la sfida di domani sera contro il Bologna allo stadio Dall'Ara.

