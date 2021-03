Serie A, ecco anticipi e posticipi fino alla 34ª giornata. Inter-Sassuolo si recupera il 7 aprile

È ufficiale la data del recupero di Inter-Sassuolo, partita che non si è disputata lo scorso 20 marzo a causa dello stop imposto dall'Ats di Milano ai nerazzurri dopo i sei casi Covid (quattro giocatori e due membri del gruppo squadra): si giocherà il 7 aprile alle 18.45, come ha reso noto la Lega Serie A, in contemporanea quindi con Juventus-Napoli. In più sono state ufficializzate date e orari (con anticipi e posticipi) di tutte le giornate del mese di aprile, dalla 30ª giornata alla 34ª.

29ª giornata

Milan-Sampdoria, sabato 3 ore 12.30

Atalanta-Udinese, sabato 3 ore 15.00

Benevento-Parma, sabato 3 ore 15.00

Cagliari-Verona, sabato 3 ore 15.00

Genoa-Fiorentina, sabato 3 ore 15.00

Lazio-Spezia, sabato 3 ore 15.00

Napoli-Crotone, sabato 3 ore 15.00

Sassuolo-Roma, sabato 3 ore 15.00

Torino-Juventus, sabato 3 ore 18.00

Bologna-Inter, sabato 3 ore 20.45

30ª giornata

Spezia-Crotone, sabato 10 ore 15.00

Parma-Milan, sabato 10 ore 18.00

Udinese-Torino, sabato 10 ore 20.45

Inter-Cagliari, domenica 11 ore 12.30

Juventus-Genoa, domenica 11 ore 15.00

Sampdoria-Napoli, domenica 11 ore 15.00

Verona-Lazio, domenica 11 ore 15.00

Roma-Bologna, domenica 11 ore 18.00

Fiorentina-Atalanta, domenica 11 ore 20.45

Benevento-Sassuolo, lunedì 12 ore 20.45

31ª giornata

Crotone-Udinese, sabato 17 ore 15.00

Sampdoria-Verona, sabato 17 ore 15.00

Sassuolo-Fiorentina, sabato 17 ore 18.00

Cagliari-Parma, sabato 17 ore 20.45

Milan-Genoa, domenica 18 ore 12.30

Atalanta- Juventus, domenica 18 ore 15.00

Bologna-Spezia, domenica 18 ore 15.00

Lazio-Benevento, domenica 18 ore 15.00

Torino- Roma, domenica 18 ore 18.00

Napoli-Inter, domenica 18 ore 20.45

32ª giornata

Verona-Fiorentina, martedì 20 20.45

Milan-Sassuolo, mercoledì 21 ore 18.30

Bologna-Torino, mercoledì 21 ore 20.45

Crotone-Sampdoria, mercoledì 21 ore 20.45

Genoa-Benevento, mercoledì 21 ore 20.45

Juventus-Parma, mercoledì 21 ore 20.45

Spezia-Inter, mercoledì 21 ore 20.45

Udinese-Cagliari, mercoledì 21 ore 20.45

Roma-Atalanta, giovedì 22 ore 18.30

Napoli-Lazio, giovedì 22 ore 20.45

33ª giornata

Genoa-Spezia, sabato 24 ore 15.00

Parma-Crotone, sabato 24 ore 18.00

Sassuolo-Sampdoria, sabato 24 ore 20.45

Benevento-Udinese, domenica 25 ore 12.30

Fiorentina- Juventus, domenica 25 ore 15.00

Inter-Verona, domenica 25 ore 15.00

Cagliari- Roma, domenica 25 ore 18.00

Atalanta-Bologna, domenica 25 ore 20.45

Torino-Napoli, lunedì 26 ore 18.30

Lazio-Milan, lunedì 26 ore 20.45

34ª giornata

Verona- Spezia, sabato 1 ore 15.00

Crotone-Inter, sabato 1 ore 18.00

Milan-Benevento, sabato 1 ore 20.45

Lazio-Genoa, domenica 2 ore 12.30

Bologna-Fiorentina, domenica 2 ore 15.00

Napoli-Cagliari, domenica 2 ore 15.00

Sassuolo-Atalanta, domenica 2 ore 15.00

Udinese-Juventus, domenica 2 ore 18.00

Sampdoria-Roma, domenica 2 ore 20.45

Torino-Parma, lunedì 3 ore 20.45

