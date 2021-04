Covid, De Rossi torna a casa: dimesso dallo Spallanzani

Dopo un ricovero di cinque giorni, Daniele De Rossi è tornato a casa. L’ex centrocampista di Roma e Boca Juniors è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani di Roma in cui è stato ricoverato lo scorso 9 aprile per una polmonite interstiziale bilaterale causata dal Covid 19. Febbre, difficoltà respiratorie e condizioni in continuo peggioramento, lo hanno costretto a recarsi in ospedale per sottoporsi ad alcuni controlli al seguito dei quali è stato necessario il ricovero: «La malattia è stata presa in tempo e quindi è riuscito a sconfiggerla abbastanza rapidamente», ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma.

De Rossi come sta: ricoverato per Covid, prima i sintomi poi il mancamento: «Ho avuto paura»

Best wishes to Daniele De Rossi currently in hospital with COVID19. Thoughts and prayers are with him and his family. He was hospitalized as a precaution, in order to closely monitor his condition.

Always smiling no matter the circumstance. Get Well Soon 🙏 pic.twitter.com/nQAB00sXQf

— Football Factly (@FootballFactly) April 12, 2021