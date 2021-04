Covid, De Rossi ricoverato per precauzione allo Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale: condizioni «discrete»

Daniele De Rossi è ricoverato da ieri all'ospedale Spallanzani di Roma dopo il focolaio Covid scoppiato la scorsa settimana all'interno della Nazionale. La notizia è stata confermata all'Ansa da ambienti vicini all'ex campione del mondo e capitano dell'As Roma. Le stesse fonti precisano che il ricovero è precauzionale. Secondo quanto si è appreso, è stato ricoverato per una polmonite e le sue condizioni sarebbero «discrete».

Quando De Rossi ha preso il Covid

L'ex centrocampista della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. Insieme a lui, altri tre membri dello staff azzurro. Come, detto, l'ex giallorosso avrebbe contratto una polmonite, ma le sue condizioni sono discrete. Ed è per questo motivo che i sanitari hanno optato per il ricovero in ospedale.

