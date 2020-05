«Se venisse confermata la data del 13 giugno per la ripartenza del campionato sarebbe una vera e propria follia per i calciatori e le società»: lo ha affermato il responsabile dell'Area Tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino intervenendo in diretta, a «Domenica Sport» di Rai Radio 1. «La nostra posizione è tornare a giocare in condizioni di sicurezza per la salute di giocatori e staff».

© RIPRODUZIONE RISERVATA