Le partite Valencia-Atalanta di Champions League (10 marzo) e Siviglia-Roma (12 marzo) e Getafe-Inter (19 marzo) e di Europa League si potrebbero giocare a porte chiuse, secondo quanto riporta la stampa spagnola in seguito alle raccomandazioni del ministro della salute iberico Salvador Illa, per prevenire la diffusione del coronavirus. È attesa la conferma dell'Uefa per l'ufficialità. Ultimo aggiornamento: 18:20





© RIPRODUZIONE RISERVATA