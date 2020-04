Coronavirus, Premier League: perdite stimate per 1,23 miliardi di euro

Ultimo aggiornamento: 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’indotto dellarischia di perdere 1,23 miliardi di euro. È questa la stima fatta dal Daily Mail sulle ripercussioni che il coronavirus potrebbe avere sul campionato inglese. Già ieri il presidente della federazione aveva lanciato l’allarme spiegando che molti club, soprattutto dei campionati minori, potrebbero scomparire. Ed è anche per questo motivo che si spinge per tornare in campo, anche a porte chiuse, e con la possibilità di vedere in chiaro le partite, cosa che non succede da anni in Inghilterra. Nel dettaglio, secondo uno studio pubblicato dal sito specializzato Sportintelligence, la società maggiormente colpita sarebbe ilche, tra mancati introiti televisivi, di marketing e del botteghino, avrebbe un mancato incasso di 116,4 milioni di sterline. Non andrebbe benissimo nemmeno al(109,3) ed al(102,6). Questa speciale classifica vedrebbe in fondo Bournemouth (22,1) e Norwich (19,5): questi sono i due club che fino al momento hanno mostrato le maggiori difficoltà visto che insieme al Liverpool – che poi ha fatto marcia indietro – sono quelli che sono corsi subito alla richiesta di cassa integrazione.