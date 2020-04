Coronavirus, Overmars dell'Ajax attacca: «L'Uefa è come Trump»

Ultimo aggiornamento: 11:11

attacca la Uefa. Il direttore sportivo dell'si scaglia controe la decisione sua attendista. Una presa di posizione netta dell'ex giocatore di Arsenal e Barcellona che ritiene incomprensibile la decisione di "non interrompere definitivamente le competizioni". "Sono comeuna settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute" ha detto. Una presa di posizione anche contro la federazione olandese. Ovviamente per Overmars anche i vari campionati al momento fermi dovrebbero essere definitivamente annullati salvaguardando la salute dei calciatori. Continua dunque a regnare il caos con pensieri diversi sulla conclusione della stagione in corso. Una situazione di stallo che si prolungherà ancora per diverse settimane prima di prendere una decisione che difficilmente, anzi sicuramente, non riuscirà a mettere d'accordo tutti.