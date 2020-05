Germania, un positivo in seconda divisione. Quarantena lampo per tutti

Un caso di positività al coronavirus, e l'Aue Erzgebirge, squadra della seconda divisione tedesca, manda tutti in quarantena, ma solo fino a giovedì. Lo ha annunciato lo stesso club della Sassonia con una decisione che arriva mentre in Germania si attende la scelta della Cancelliera Merkel sulla ripartenza del calcio e si discute su cosa fare in caso di nuovi contagi. A essere positivo è un membro dello staff, e di qui lo stop a squadra, tecnici e tutto il resto della società. La squadra rimarrà in autoisolamento a casa fino a giovedì: l'Aue non chiarisce perchè la quarantena sia così breve, ma i media tedeschi ipotizzano che sia il tempo necessario a una terza ondata di tamponi per tutti.

