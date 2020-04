Coronavirus, l'azzurro Kean organizza una festa privata violando la quarantena. L'Everton: «Inorriditi»

Stavolta è Moise Kean a sbagliare in Inghilterra. L'attaccante dell'Everton di Ancelotti e della Nazionale ha violato la quarantena, obbligando il club di Liverpool a emanare un comunicato stampa dove si dice "inorridito". A portare a galla la notizia è stato il Daily Star. Il tabloid inglese ha infatti pubblicato le foto di una festa privata organizzata proprio da Kean in casa sua con altre persone. Queste foto poi sono girate in chat private che il giornale è riuscito a recuperare. «Il club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra, che ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili».

Questo il testo della durissima nota pubblicata dal club inglese, che fanno presagire ad una multa salata in arrivo per l'attaccante. Che, già a novembre, non era stato convocato per la partita contro il Southampton per essersi presentato in ritardo alla riunione tecnica. Stesso comportamento anche per una partita della Nazionale Under 21. Kean, già al centro delle voci di mercato, difficilmente rimarrà in Inghilterra dopo questa bravata.

