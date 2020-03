Coronavirus, la Fiorentina mette 4 calciatrici in quarantena volontaria

Guagni, Tortelli, Mascarello e Bonetti. La Fiorentina, dopo la Juventus, ha deciso di mettere in quarantena volontaria nelle proprie abitazioni le quattro calciatrici che hanno partecipato con la Nazionale all'Argarve Cup. La società viola del presidente Commisso ha spiegato che le atlete "sono asintomatiche e, pertanto, non sembrano essere contagiate dalla malattia. Si tratta di una misura cautelare intrapresa dalla società solamente allo scopo di tutelarle". Una misura che con molta probabilità è stata presa anche dalle altre società che hanno dato alla Nazionale le proprie tesserate per il torneo in Portogallo.

