Coronavirus, la moglie di Rugani positiva e incinta: «Ho una paura infinita»

Più delicata del previsto la positività al Covid-19 del paziente zero della Serie A italiana, Daniele Rugani, e della compagna Michela Persico, entrambi in quarantena ma separati (il giocatore al JHotel, la Persico a casa). In un’intervista a Chi, infatti, la showgirl e giornalista annuncia di essere incinta al terzo mese, e di temere per la sorte del bambino. «Non riesco ancora nemmeno a parlarne e al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida negativamente sulla gravidanza, i medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi - prosegue la Persico a Chi -. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita». Entrambi sono asintomatici, e stanno bene. «Daniele non aveva sintomi - spiega Michela - poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene. Io non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la faremo».

Ultimo aggiornamento: 13:45

