Coronavirus, Neymar lascia Parigi e si rifugia in Brasile, lo stesso Thiago Silva. Via anche Cavani

Nonostante gli inviti a non uscire fatti dalle autorità francesi e di Parigi per via dell'emergenza del Coronavirus, fonti vicine a Neymar confermano che il giocatore si trovi in Brasile, nella località balneare di Mangaratiba dove possiede una villa. Il calciatore è arrivato in Brasile con un volo privato e, secondo la stessa fonte sarebbe stato autorizzato dal Psg. Tra qualche giorno avrebbe intenzione di spostarsi sulla costa paulista, a Guarujà, dove possiede un'altra abitazione. Questo nonostante anche in Brasile comincino ad essere prese misure per limitare gli spostamenti delle persone.





Thiago Silva, anche lui del Psg e tornato in patria con un altro volo privato. «Stiamo tutti bene, ma preferiamo stare qui perchè in Francia la situazione stava diventando molto difficile - ha fatto sapere Isabele, moglie dell'ex milanista -. A Parigi i negozi sono stati svuotati, ho potuto fare poche compere e uscire può essere un rischio per la salute. Per fortuna siamo riusciti a trovare l'ultimo volo per tornare qui. La nostra priorità sarà sempre di proteggere la famiglia»



E la fuga dei calciatori sudamericani dal Psg prosegue . Ultimo in ordine di tempo è l'attaccante Edinson Cavani rientrato in Uruguay dopo la sospensione della Ligue1 a causa dell'emergenza coronavirus. Il calciatore ex Napoli, 33 anni, è arrivato all'aeroporto Carrasco di Montevideo e si è subito messo in cammino per Salto, sua città natale al confine con l'Argentina.

