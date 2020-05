La Federcalcio francese, dopo una riunione odierna, ha annunciato la decisione di ricorrere ad un prestito garantito dallo stato di 224milioni di euro. Questi soldi saranno distribuiti tra i club per i mancati introiti dei diritti tv. Per ammortizzare gli ingenti danni dello stop al campionato quindi, la LFP ha deciso di ricorrere alle banche. "Grazie a questo prestito - si legge nella nota - la federazione sarà in grado di pagare ai club Ligue 1 e Ligue 2 tutte le somme ancora da riscuotere per i diritti audiovisivi per la stagione 2019/2020". Si tratta delle ultime due tranche non pagate ai club. Una somma quindi che verrà garantita dalla federazione.



MA A CHI ANDRANNO I SOLDI?

Ovvio che la ripartizione avverrà in maniera proporzionale al valore del club e anche per meriti sportivi. Quindi Psg, Marsiglia, Lione e Bourdeax riceveranno la maggior parte di questi aiuti. Con gli altri club che quindi si divideranno le rimanenti quote. Tenendo presente che molti sponsor, soprattutto delle squadre di Ligue2, hanno deciso di rivalutare il contatto iniziale, saranno moltissime le perdite per i club minori. Diverse società quindi rischierebbero di fallire in caso di assenza di aiuti statali. Che, al momento, non sono in programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA