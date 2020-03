Coronavirus, l'hotel chiude i battenti: “sfrattato” l'interista Eriksen

Proviamo a prenderla con leggerezza: il trasferimento in Italia per Christian Eriksen si sta rivelando un piccolo calvario. Dopo le difficoltà di inserimento nell'Inter di Antonio Conte e i minuti passati in panchina superiori a quelli trascorsi in campo, arrivano anche le difficoltà logistiche. Il centrocampista danese, che si è trasferito a Milano a gennaio, salutando il Tottenham, alloggiava in un hotel. Hotel che in queste ore, per via dell'emergenza Coronavirus, ha chiuso i battenti. Mettendo alla porta anche l'illustre cliente con la sua compagna, costretti a cercarsi una sistemazione alternativa, nonostante la quarantena imposta ai giocatori nerazzurri dopo la positività riscontrato di Daniele Rugani, difensore della Juventus ultima avversaria di Conte in campionato.

Per risolvere il problema si è mobilitata la società che ha trovato una nuova sistemazione per Eriksen e signora. Un riposo con i “compiti a casa”. Mister Conte ha infatti indicato ai giocatori quali esercizi fisici fare per tenersi in forma e pronti per ricominciare.

Ultimo aggiornamento: 15:24

