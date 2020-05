Juve, Dybala: maglia all'asta per Bergamo. E Gomez ringrazia

«Grazie amico per la tua umiltà e disponibilità». Così Alejandro "Papu" Gomez, in una delle stories sul proprio profilo Instagram, ha ringraziato il connazionale argentino Paulo Dybala per aver messo all'asta la sua maglia

numero 10 della Juventus nel challenge di beneficenza «The Biggest Game» organizzato dal capitano dell'Atalanta insieme a un altro centinaio di giocatori o ex di tutto il mondo.

L'attaccante bianconero ha messo a disposizione il ricavato dell'asta, cui si partecipa attraverso il sito shirtum.com o l'applicazione shirtum, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, come hanno già fatto il Papu (in palio, la maglia del 19 febbraio scorso a San Siro contro il Valencia nell'ottavo di andata di Champions League), i compagni di squadra atalantini Marten de Roon, Josip Ilicic, Mattia Caldara e Mario Pasalic più la bergamasca Valentina Giacinti che gioca nel Milan femminile.

Ogni possessore di un cimelio sportivo sceglie a quale ente destinare la donazione, a scopo di lotta alla pandemia di Coronavirus: chi partecipa all'asta deve acquistare token, ovvero crediti, al prezzo di 5 euro ciascuno. Si aggiudicherà la maglia il miglior offerente.

Ultimo aggiornamento: 13:59

