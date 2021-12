Coppa d'Africa a rischio, la competizione può essere annullata: allerta variante Omicron

La variante Omicron fa paura. E allora una notizia clamorosa rilanciata dalla Francia mette a rischio la Coppa d'Africa, in programma a gennaio in Camerun. Secondo Rmc Sport infatti, potrebbe essere annullata la manifestazione continentale per i troppi contagi che stanno colpendo il Continente. Ma anche e soprattutto per la pressione che molti allenatori, soprattutto della Premier League, starebbero facendo in questo momento: sì, perché oltre il fatto che perderebbero i propri tesserati per almeno un mese, al ritorno, gli stessi, dovrebbero osservare un periodo di quarantena obbligatorio che li renderebbe indisponibili per ulteriori 10 giorni.

E allora la Caf starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di annullare l'intero torneo. Quest'anno, la Coppa D'Africa, è (al momento) in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio. Quindi tra poche settimane. Una comunicazione ufficiale, insomma, dovrebbe arrivare in poco tempo. E, in tutto questo, potrebbero sorridere anche diversi allenatori della Serie A: uno su tutti Spalletti, visto che il torneo gli avrebbe potuto portare via i migliori elementi in rosa. Vedremo. La sensazione, comunque, è che possa saltare tutto.