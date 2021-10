Diretta Bodo/Glimt-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Giovedì 21 Ottobre 2021, 10:53

Turnover massiccio per Mourinho in Conference League. La Roma che scenderà in campo contro il Bodo/Glimt sarà totalmente diversa da quella vista contro la Juventus e da quella che si vedrà contro il Napoli domenica prossima all'Olimpico. Spazio a Reynolds in difesa, che avrà una delle prime vere opportunità della stagione. Poi la novità assoluta è quella di Villar alle spalle di Shomurodov, almeno queste sono le indicazioni della vigilia. I giallorossi non saranno soli: sono 400 i tifosi al seguito:«Freddo? Vento? Campo artificiale? Chi se ne frega, giochiamo e diamo alle persone ciò che amano: il calcio...400 tifosi hanno viaggiato, questo è amore. Grazie mille». Queste le parole dello Special One su Instagram per ringraziare chi ha seguito la sua truppa.

Bodo/Glimt-Roma: le probabili formazioni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbaken, Botheim, Pellegrino. All.: Knutsen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Diawara, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

La sfida Bodo/Glimt-Roma, in programma questa sera, giovedì 21 settembre alle 18:45, sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport. Sono due i canali dove sarà possibile vedere il terzo impegno in Conference League della squadra di Mourinho: il 203 (Sky Sport Football) e il 253 (Sky Sport). In streaming la partita potrà essere seguita sia tramite l'applicazione Sky Go, e anche su Dazn, che ha preso i diritti della manifestazione europea nata quest'anno e che vede impegnati i giallorossi.