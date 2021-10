Roma, Darboe: «Sento la fiducia di Mourinho, grazie a lui sto crescendo»

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 20:14

Il giovane Darboe in campo titolare domani contro il Bodo/Glimt, avversario della Roma in Conference League. Mourinho lo testerà a centrocampo in un progetto di crescita che sta dando i suoi risultati: «Sento tanta fiducia dallo staff del mister perché cresco ogni giorno e ci stanno facendo lavorar tanto». Ecco la conferenza stampa integrale di Darboe.

Che impressione le ha fatto il clima della Norvegia?

«Per me è diverso perché questo tipo di temperatura non l’ho mai vissuto prima».

Che idea si è fatto di un campo d’erba artificiale con questo clima?

«Non sarà facile, ma siamo pronti a giocare la partita. Per domani pensiamo solo a vincere».

Quanto sente la fiducia di allenatore e società?

«Per il rinnovo sono cose di cui parlo con la società tramite i miei procuratori. Io penso solo a lavorare e dare il massimo per questa squadra. Sento tanta fiducia dallo staff del mister perché cresco ogni giorno e ci stanno facendo lavorare tanto».

Cosa le manca e su cosa sta lavorando di più?

«Per me è importante imparare ogni giorno in allenamento perché penso che quasi tutti i calciatori abbiano da migliorare qualcosa. Non basta mai fare uno o due prestazioni giuste, sto imparando sempre qualcosa di nuovo in allenamento».