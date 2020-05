Chiellini: «Balotelli persona negativa». La replica: «Non dici le cose in faccia»

«Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti. Uno anche peggiore era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia». Il capitano della Juventus, Giorgio

Chiellini, si esprime così su Mario Balotelli, suo ex compagno di Nazionale e su Felipe Melo, ex compagno in bianconero. «Non ho rancore né mi interessa averne, se mi toccherà condividere qualcosa con loro lo farò - aggiunge Chiellini in un'intervista - Non sono il miglior amico di tutti, però loro sono gli unici due ad essere andati oltre un limite accettabile. Per come sono fatto, il problema non è se giochi bene, male o se qualche volta fai serata, ma se manchi di rispetto e non hai dentro niente. Una volta va bene, se è ricorrente no».

REPLICA SOCIAL

«Io almeno ho sincerità e coraggio di dire le cose in faccia.Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo comportandoti da vero uomo ma non l'hai fatto.. Strano capitano, se questo vuol dire essere un campione preferisco non esserlo e io ho alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto». Questa, via Instagram la risposta di Mario Balotelli.

